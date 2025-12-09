Le zoologiste écossais Iain Douglas-Hamilton est décédé à l’âge de 83 ans

Figure majeure de la conservation en Afrique, le zoologiste écossais Iain Douglas-Hamilton est décédé lundi soir à Nairobi. Fondateur de l’ONG Save the Elephants, il laisse derrière lui un héritage scientifique et militant.

Iain Douglas-Hamilton, pionnier de la lutte contre le braconnage et fondateur de l’organisation Save the Elephants, est mort à l’âge de 83 ans à Nairobi, a annoncé mardi l’ONG qu’il avait créée en 1993.

Né au Royaume-Uni, mais Africain de cœur, Douglas-Hamilton s’était installé au Kenya après avoir travaillé en Ouganda et en Tanzanie, où ses premières recherches sur les éléphants avaient façonné sa vocation. Très tôt, il s’impose comme un scientifique innovant, introduisant des méthodes inédites : surveillance aérienne, suivi par GPS, colliers traceurs… Autant d’outils désormais incontournables dans la conservation moderne.

Dans les années 1980, alors que le braconnage de l’ivoire atteint des niveaux dramatiques, Douglas-Hamilton joue un rôle déterminant. Documentant méthodiquement l’effondrement des populations (plus de la moitié des éléphants d’Afrique tués en une décennie), il alerte gouvernements et organisations internationales. Ses travaux contribuent directement à l’adoption, en 1989, de l’interdiction mondiale du commerce de l’ivoire, une étape majeure dans la lutte contre le braconnage.

Hamilton et sa femme Oria publieront deux ouvrages primés témoignant de leur engagement et de leur admiration pour les pachydermes.

Son influence dépasse largement le cadre de son ONG. L’Uganda Conservation Foundation lui a rendu hommage, saluant un homme qui « a inspiré l’action et la collaboration » et qui a, surtout, « permis aux protecteurs des éléphants de se prendre en charge ».

Décoré de l’Ordre de l’Empire britannique en 1992 puis fait commandeur en 2015, Douglas-Hamilton laisse une empreinte indélébile dans l’histoire de la conservation. Il laisse aussi derrière lui son épouse Oria, leurs deux filles et six petits-enfants.