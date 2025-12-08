Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Nigeria : libération de 100 écoliers enlevés par des hommes armés

Les dortoirs où des hommes armés ont kidnappé des écolières, à Kebbi, au Nigeria, le lundi 17 novembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Nigéria

Le gouvernement nigérian a annoncé dimanche, la libération de 100 élèves de l’école catholique Saint Mary, à Papiri à l’Ouest du pays.

Ils font partie des 302 élèves et 12 enseignants enlevés le 21 novembre par des hommes armés non identifiés. Au moins 50 avaient déjà réussi à s’échapper. Ils seront remis lundi aux autorités de l'État du Niger.

Est-ce que la libération de ces 100 écoliers a eu lieu après le paiement d'une rançon ou suite à une action militaire ? Le gouvernement n'a pas encore révélé tous les détails. Des sommes d'argent sont souvent exigées pour la libération d'otages au Nigeria. La pratique nourrit des enlèvements de masse dans le pays perpétrés par des hommes armés, appelés ‘’ bandits’’ par les autorités.

Le président Bola Tinubu s’était engagé à ramener ces enfants à la maison alors qu’il annonçait le déploiement des militaires dans la région. Des soldats qui devraient bénéficier de l’assistance des chasseurs locaux dans cette opération.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.