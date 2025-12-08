Nigeria : libération de 100 écoliers enlevés par des hommes armés

Le gouvernement nigérian a annoncé dimanche, la libération de 100 élèves de l’école catholique Saint Mary, à Papiri à l’Ouest du pays.

Ils font partie des 302 élèves et 12 enseignants enlevés le 21 novembre par des hommes armés non identifiés. Au moins 50 avaient déjà réussi à s’échapper. Ils seront remis lundi aux autorités de l'État du Niger.

Est-ce que la libération de ces 100 écoliers a eu lieu après le paiement d'une rançon ou suite à une action militaire ? Le gouvernement n'a pas encore révélé tous les détails. Des sommes d'argent sont souvent exigées pour la libération d'otages au Nigeria. La pratique nourrit des enlèvements de masse dans le pays perpétrés par des hommes armés, appelés ‘’ bandits’’ par les autorités.

Le président Bola Tinubu s’était engagé à ramener ces enfants à la maison alors qu’il annonçait le déploiement des militaires dans la région. Des soldats qui devraient bénéficier de l’assistance des chasseurs locaux dans cette opération.