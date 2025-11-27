Bienvenue sur Africanews

Le Vatican accueille un épicéa de 27 mètres sur la place Saint-Pierre

Hissé par une grue tôt le 27 novembre, l’arbre se dresse à côté de l’espace où sera installée une crèche de la région de Nocera, en Campanie. Le sapin a été prélevé en respectant la forêt et offert par les communes de Lagundo et Ultimo, qui fournissent aussi de plus petits arbres pour les bâtiments du Vatican. La crèche, inspirée de l’architecture de Nocera, mêle figures traditionnelles et éléments locaux. L’ensemble restera exposé jusqu’au 12 janvier 2026, perpétuant une tradition lancée en 1982.

Vatican Noël

