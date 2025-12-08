Avant le Bénin, la liste des coups d'Etat en Afrique depuis 2020

Le Bénin a rejoint la liste croissante de pays africains où des officiers militaires ont tenté de prendre le pouvoir depuis 2020. La prise de contrôle militaire a duré plusieurs heures dimanche avant que les autorités n’annoncent qu’elle avait été déjouée.

Dans une scène désormais familière en Afrique de l’Ouest, un groupe de soldats est apparu dimanche à la télévision d’État du Bénin pour annoncer la destitution du président Patrice Talon et la dissolution du gouvernement à la suite d’une prise de pouvoir éclair.

Quelques heures plus tard, le ministre béninois de l’Intérieur, Alassane Seidou, a déclaré dans une vidéo diffusée en ligne que le coup d’État avait été déjoué. Les soldats en question "ont lancé une mutinerie dans le but de déstabiliser l’État et ses institutions", a précisé Seidou, ajoutant que l’armée restait "engagée envers la République".

Voici une chronologie des coups d’État en Afrique, marquée par des élections contestées, des bouleversements constitutionnels, des crises sécuritaires et le mécontentement de la jeunesse :

Mali : août 2020 et mai 2021

Depuis août 2020, le Mali a connu deux coups d’État successifs. Un groupe de soldats s’est mutiné et a arrêté de hauts officiers militaires près de Bamako après des semaines de manifestations civiles exigeant la démission du président Ibrahim Keïta, accusé de corruption et d’incapacité à lutter contre les groupes armés.

Le colonel Assimi Goïta, le chef militaire, a conclu un accord de partage du pouvoir avec Bah Ndaw, président civil, Goïta devenant vice-président du gouvernement de transition. En 2021, Goïta a renversé Ndaw après une série de désaccords et s’est installé comme président. Il a repoussé une élection prévue en 2022 à 2027.

Le Mali fait partie d’un groupe tripartite de pays enclavés d’Afrique de l’Ouest, avec le Burkina Faso et le Niger, dirigés par des juntes militaires qui ont formé leur propre bloc après avoir quitté la CEDEAO, affirmant fermement leur opposition à un retour à la démocratie.

Tchad : avril 2021

Après la mort de son père en 2021, Mahamat Idriss Déby, général de l’armée, a rapidement pris le pouvoir, prolongeant les trois décennies de règne familial dans ce pays d’Afrique centrale.

Trois ans plus tard, il a organisé l’élection qu’il avait promise en arrivant au pouvoir. Déby a été déclaré vainqueur, un résultat que l’opposition a qualifié de truqué. Il a depuis intensifié la répression des critiques. L’ancien Premier ministre Succès Masra, figure de l’opposition, a été condamné à 20 ans de prison plus tôt cette année.

Guinée : septembre 2021

Après 11 ans au pouvoir, Alpha Condé a été renversé par un groupe de soldats dirigé par Mamady Doumbouya. En 2020, Condé avait modifié la Constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat.

Doumbouya est candidat aux élections de décembre et cherche à abandonner ses habits militaires, après qu’un référendum cette année a autorisé les membres de la junte à se présenter aux élections et prolongé la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans.

Soudan : octobre 2021

L’armée soudanaise, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, a mené un coup d’État en octobre 2021, déposant Omar el-Béchir, qui dirigeait le pays depuis 26 ans.

Burhan a ensuite partagé le pouvoir avec Muhammad Dangalo, connu sous le nom de Hemetti, chef des Forces de soutien rapide (FSR).

En avril 2023, une rivalité latente entre les deux hommes a déclenché l’un des conflits les plus catastrophiques au monde, selon les Nations unies. La guerre se poursuit encore.

Burkina Faso : janvier et septembre 2022

Comme son voisin le Mali, le Burkina Faso a connu deux coups d’État successifs. En janvier 2022, Roch Kaboré a été renversé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. En septembre, le capitaine Ibrahim Traoré, chef d’une unité d’artillerie de l’armée burkinabè, a renversé Damiba sur le même motif que le coup précédent : la détérioration de la sécurité.

Traoré dirige depuis le pays. En juillet, il a dissous la commission électorale indépendante.

Niger : juillet 2023

Le général Abdourahamane Tchiani a renversé Mohamed Bazoum, mettant fin à une rare transition démocratique au Niger. Ce coup d’État spectaculaire a provoqué une crise au sein de la CEDEAO, qui a menacé d’envahir le Niger si Bazoum n’était pas rétabli et si le pays ne retournait pas à la démocratie.

La crise a divisé la région : le Niger s’est allié au Burkina Faso et au Mali pour former l’Alliance des États du Sahel.

Gabon : août 2023

Peu après que le président Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans et candidat à un troisième mandat, a été déclaré vainqueur de l’élection de 2023, un groupe de soldats est apparu à la télévision pour annoncer qu’ils prenaient le pouvoir. Ils ont annulé l’élection et dissous toutes les institutions de l’État.

Brice Oligui Nguema, un cousin de Bongo, a pris le pouvoir et dirige depuis le Gabon. Il a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle d’avril.

Madagascar : octobre 2025

Exprimant leur frustration face aux pénuries chroniques d’eau et aux coupures d’électricité, des jeunes à Madagascar sont descendus dans la rue pour exiger la démission de l’ancien président Andry Rajoelina.

Rajoelina a plutôt dissous son gouvernement et refusé de démissionner, entraînant une prise de pouvoir militaire dans ce pays d’Afrique australe.

Guinée-Bissau : novembre 2025

Le 26 novembre, des soldats en Guinée-Bissau ont pris le pouvoir à la suite d’une élection présidentielle contestée trois jours plus tôt. Les critiques, dont l’opposition, ont qualifié le coup d’État de prise de pouvoir mise en scène pour empêcher la défaite du président sortant.

Le président sortant Umaro Sissoco Embaló et le principal opposant, Fernando Dias, ont tous deux affirmé avoir remporté l’élection du 23 novembre.

Embaló a été libéré et autorisé à fuir vers le Sénégal voisin, d’où il est depuis parti. La nouvelle junte militaire a procédé à des nominations, dont plusieurs parmi les alliés du président déposé.

Bénin : décembre 2025

Moins de deux semaines après le coup d’État en Guinée-Bissau, des soldats ont mené une prise de pouvoir similaire au Bénin après des coups de feu entendus près du palais présidentiel.

Un groupe de soldats, se faisant appeler le Comité militaire pour la refondation, est apparu à la télévision d’État pour annoncer que le dirigeant du pays, Patrice Talon, avait été destitué et que les institutions de l’État étaient dissoutes.

Les soldats ont nommé le lieutenant-colonel Pascal Tigri président du comité militaire.

Quelques heures plus tard, des responsables ont annoncé que le coup d’État avait été déjoué par les forces armées et que l’armée restait "engagée envers la République".