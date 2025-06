Des Américains d'origine yéménite très amers de la "travel ban"

De nombreux Américains d’origine yéménite de la région de Dearborn, aux États-Unis sont amers. Et pour cause, la présence du Yémen sur la liste de 12 pays dont les ressortissants ne peuvent plus fouler le sol américain.

Donald Trump a justifié sa proclamation en invoquant des raisons de sécurité, et la mesure est entrée en vigueur lundi.

"L'interdiction de voyager qui a été annoncée la semaine dernière et qui est entrée en vigueur cette semaine empêche directement les citoyens de 12 pays, principalement des pays à majorité musulmane, dont certains en Asie, d'entrer aux États-Unis, à quelques exceptions près. Le Yémen figure sur cette liste, et la population yéménite américaine est importante dans la région métropolitaine de Detroit.'', explique Peter Trumbore, titulaire de la chaire de sciences politiques de l'université d'Oakland.

En novembre, Trump est devenu le premier candidat républicain à la présidence à remporter Dearborn, la plus grande ville américaine à majorité arabe, depuis 2000. Ça c’était avant, la ville ne cache plus son amertume face aux décisions du locataire de la Maison Blanche.

"Ce que Donald Trump a fait, c'est bluffer la communauté. Il a menti à la communauté. Il a essayé de faire croire à la communauté qu'il est un artisan de la paix, qu'il ne veut pas créer de problèmes dans le monde. Tout ce qu'il fait, c'est créer des problèmes dans le monde et aux États-Unis d'Amérique." , souligne Osama Siblani, éditeur de Arab American News :

La mesure s'applique aux ressortissants de l'Afghanistan, de la Birmanie, du Tchad, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, d'Haïti, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan et du Yémen.