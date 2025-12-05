Maroc : conditions climatiques extrêmes dans le nord

Maroc
Chutes de neiges, précipitations et rafales de vent pouvant atteindre jusqu’à 85 km/h, la région d’Al Hoceima dans le nord du Maroc, fait face aux conditions météorologiques extrêmes.
Les autorités de la ville ont décidé de suspendre les activités scolaires dans les écoles publiques et privées. Elèves et encadreurs resteront à la maison. La mesure vise à limiter les effets liés aux conditions météorologiques accrues. La reprise attendra l’améliorations des du climat
Chefchaouen, Guercif, Taourirt et Taza, plusieurs villes du royaume connaîtront également des chutes de neige de 05 à 10 cm.
