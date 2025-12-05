Bienvenue sur Africanews

Mondial 2026 : Royal Air Maroc annonce un vol direct vers Los Angeles

Un Embraer E190 de Royal Air Maroc décolle de l'aéroport de Lisbonne, le mercredi 25 janvier 2023.   -  
Copyright © africanews
Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

By Africanews

Maroc

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM), membre de l’alliance Oneworld, ouvrira l’année prochaine une nouvelle liaison transatlantique vers Los Angeles.

Les vols au départ de Casablanca seront opérés trois fois par semaine à partir du 7 juin 2026, quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde de football, qui débutera le 11 juin et sera co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Selon la RAM, cette nouvelle ligne représente un « pas majeur » dans le développement de son réseau long-courrier.

« Cette liaison directe vers Los Angeles est bien plus qu’une simple nouvelle destination », déclare Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc. « C’est une étape historique pour la RAM et pour la connectivité aérienne à travers le continent africain. »

Les vols seront opérés avec des Boeing 787, et viendront compléter les cinq destinations nord-américaines déjà desservies par la compagnie : New York, Washington, Miami, Toronto et Montréal.

La RAM souligne que ce lancement s’inscrit dans son plan stratégique de développement, visant à renforcer sa flotte, ouvrir de nouvelles routes et augmenter la fréquence de ses services internationaux et nationaux.

