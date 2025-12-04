En Somalie, l'indignation après les propos insultants de Donald Trump

Les déclarations du président américain Donald Trump, qualifiant les Somaliens d’« ordures » et affirmant qu’ils « ne contribuent à rien », ont provoqué une onde de choc en Somalie. À Mogadiscio, habitants et membres de la société civile dénoncent une attaque raciste d’une rare virulence, fustigent le silence de leurs dirigeants et expriment leur inquiétude face à un climat de stigmatisation croissant.

Le président américain a une nouvelle fois ciblé les immigrés somaliens, affirmant ne pas souhaiter la présence de Somaliens sur le sol américain. Cette sortie intervient alors que les agents de l’ICE mènent une nouvelle opération visant spécifiquement la communauté somalienne dans la région de Minneapolis et de Saint Paul, dans le Minnesota, où elle est fortement implantée.

À Mogadiscio, l’indignation est générale. Réactions outrées, colère et inquiétude s’entremêlent dans une capitale où beaucoup peinent à croire à la violence du discours présidentiel américain. Omar Hussein, résident de la capitale, tient à défendre l’honneur de ses compatriotes : « Je voudrais dire à Trump que les Somaliens sont des gens travailleurs et dévoués, et que l'image qu'il dépeint de nous est tout simplement fausse. Nous sommes des gens bien, et j'invite Trump à reconsidérer ses propos, car les Somaliens qui vivent aux États-Unis ont beaucoup contribué au progrès de ce pays. »

Au-delà de l’indignation, plusieurs voix dénoncent également l’absence de réaction des autorités somaliennes. Abdurahman Moral, lui aussi habitant de Mogadiscio, exprime son exaspération : « C'est intolérable ; Trump insulte quotidiennement les Somaliens, nous traitant d'ordures et utilisant d'autres termes péjoratifs que nous ne pouvons plus tolérer. Nos dirigeants auraient dû réagir à ses propos. Cela m'attriste de voir qu'ils ne parviennent pas à riposter face à ces attaques, c'est injuste. »

Les propos de Donald Trump n’ont pas épargné la députée démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, elle-même originaire de Somalie et régulièrement prise pour cible par le président. Très critique de la politique américaine, elle a répliqué dans un message publié sur X, jugeant « effrayante » l’obsession du président à son égard.