Guinée : à Conakry, une montagne d'ordures menace la santé des riverains

Une montagne d’ordures surplombe depuis des années, le quartier Dar Es Salam dans la banlieue de Conakry, en Guinée. La nuée de fumée toxique provenant de cette immense décharge constitue une menace pour la santé des riverains.

Daouda Sylla, fait vit dans cet environnement. Depuis des années, il est en proie aux douleurs thoraciques d’origine pulmonaires. Et pense que ses ennuis ont pour source, la fumée émanant de la décharge.

''Je vis dans des conditions très pénibles. Le simple fait d'être assis affecte mes poumons comme si un feu brûlait à l'intérieur. C'est encore pire lorsque je marche 20 à 30 mètres, cela devient un véritable problème. Je passe toute la nuit à tousser parce que j'ai l'impression que mes poumons sont en feu. Parfois, je soulage cette gêne avec de l'eau froide. Pourtant, lorsque je vais à l'hôpital pour mes examens médicaux, les médecins me conseillent d'arrêter de fumer et de boire. Mais je ne fume pas de cigarettes et je ne bois pas non plus.'', raconte-t-il.

Mamadama Bangoura explique aussi que sa famille est aussi victime de la pollution provoquée par la fumée de la décharge. Son petit garçon Djibril est malade depuis l'âge de six mois.

''Cet enfant est souvent perturbé par la fumée qui provient de la décharge. C'est ce qui l'épuise. Chaque fois qu'il sort et respire l'air, il étouffe d'abord, puis fait une crise qui dure deux jours. Quand cela arrive, nous sommes obligés de lui donner de l'oxygène. Il ne sort même plus dehors.'', raconte-t-elle.

Nyan Balamoun Gobou Tokpa, pneumologue travaillant dans une clinique locale, affirme que la pollution était suffisamment grave pour entraîner des pneumonies, voire des maladies pulmonaires obstructives chroniques.

''À long terme, la population locale peut développer un cancer bronchopulmonaire. Ce sont là les complications à long terme qui touchent les enfants, les femmes et les hommes, toutes liées à la décharge qui tue lentement la population voisine.'', explique le pneumologue.

Face à la menace, les riverains se sont rassemblés au sein du Collectif citoyen pour un environnement sain à Dar Es Salam. Ils sollicitent depuis l’action des pouvoirs publics, notamment du général Mamady Doumbouya, président de la transition en Guinée.