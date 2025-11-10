L'Union Africaine appelle à une aide internationale au Mali [AfricanewsToday]

La situation sécuritaire au Mali se dégrade, alors le groupe de soutien de l’islam et des musulmans, affilié à Al-qaida impose un blocus des importations de carburant depuis plusieurs semaines. Le président de la commission de l’union africaine alerte sur la situation préoccupante. Face à l’intensification de la menace terroriste au Mali, l’Union africaine appelle à un renforcement de la coopération entre les Etats confrontés à ses assauts.

Le candidat malheureux de l’élection présidentielle camerounaise Issa Tchiroma Bakay poursuit sa confrontation avec le pouvoir en place et demande, trois jours après la prestation de serment du président Paul Biya pour un huitième mandat, que tous les détenus arrêtés pendant les manifestations post-électorales soient libérés sous 48 heures.

L’Angola célèbre le cinquantième anniversaire de son indépendance. Le pays a été la colonie la plus importante de l'empire portugais de 1932 à 1975, date à laquelle la nation retrouve sa souveraineté après des affrontements entre l’insurrection menée par le Mouvement Populaire de Libération et le Portugal.

La réalisatrice soudanaise Suzannah Mirghani remporte l’Alexander d’or, premier prix du festival du film de Thessalonique et son premier prix en tant que réalisatrice. Son film “Cotton Queen”.

Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :