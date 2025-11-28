Bienvenue sur Africanews

Syrie : des frappes israéliennes à Beit Jinn font une dizaine de morts

Les forces de sécurité syriennes sécurisent les environs d'un bâtiment qui, selon les médias d'État, a été touché par des roquettes vendredi 14 novembre 2025.   -  
By Ali Bamba

Syrie

Israël a publié des images montrant ses frappes aériennes contre des hommes armés dans le village de Beit Jinn, dans le sud de la Syrie.

Ces bombardements interviennent après que l'armée israélienne a essuyé des tirs lors d'une opération d'arrestation.

Selon les dernières informations relayées par les médias syriens, au moins dix personnes auraient été tuées par les frappes israéliennes.

L'incursion israélienne menée dans la nuit en Syrie, qui a fait au moins treize morts selon un nouveau bilan des autorités à Damas.

Le ministère syrien des Affaires étrangères dénoncé un « crime de guerre »

Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane, « il s'agit de l'incursion la plus meurtrière depuis qu'Israël a commencé à mener des opérations hors de la zone tampon dans le sud de la Syrie ».

