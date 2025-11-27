Guinée : les enjeux du mégaprojet minier Simandou [Business Africa]

Après des décennies de discussions, de négociations et de rebondissements, l’exploitation du gisement de minerai de fer de Simandou a officiellement été lancée en début de mois.

Ce projet de grande envergure devrait permettre à la Guinée de figurer parmi les principaux pays producteurs de minerai de fer.

Afin de connaître les retombées pour la population locale, Business Africa s'est entretenu avec l'économiste guinéen Abdoulaye Guirassy.

“Le projet Simandou privilégie l'embauche des Guinéens, surtout pour les postes administratifs. Ces emplois couvrent l'exploitation minière, le traitement des minéraux, la maintenance ferroviaire, les opérations portuaires, les services de soutien, etc.”, explique-t-il.

Filiale guinéenne du géant minier Rio Tinto, Simfer est en charge de l'exploitation de la partie sud du site minier tandis que le groupe Winning Consortium Simandou (WCS) gère la partie nord. “Simandou élargira le secteur minier mondial de Rio Tinto (...) Aujourd’hui le projet mobilise plus de 25 000 personnes issues de différents secteurs (...) Plus de 80% de notre main-d’œuvre est composée de ressortissants guinéens”, indique Safiatou Diallo, directrice générale en charge du développement économique régional et de la stratégie de Rio Tinto Guinée, dans une interview accordée à Africanews.

Les producteurs de textile égyptiens dénoncent la concurrence déloyale

S’ils reconnaissent l'intérêt d’attirer des investisseurs étrangers, les producteurs égyptiens de textile sont nombreux à réclamer plus de réglementation dans le secteur.

“Les investisseurs turcs ont des capacités financières très élevées, mais ce n'est pas notre cas. Nous disposons d'une main-d'œuvre bon marché et notre monnaie est faible par rapport au dollar, ce qui rend nos produits égyptiens plus attractifs et nos prix plus intéressants que ceux de la Chine. Mais le pays ne nous aide pas à produire avec une meilleure qualité”, regrette Emad Kinan, propriétaire de Sunglass Glass Manufacturing.

Le Nigeria renonce à la taxe de 15 % sur le pétrole étranger

Le Nigeria a annulé ses droits de douane de 15 % sur le pétrole importé, une mesure initialement destinée à donner aux raffineries locales une marge de manœuvre pour se développer et, à terme, contribuer à stabiliser les prix des carburants.

Mais les experts avertissent que les défis auxquels le pays est confronté sont bien plus profonds et nécessiteront des réformes radicales.