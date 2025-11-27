Guinée-Bissau : le candidat de l'opposition dénonce un coup d'État "fabriqué"

Guinée-Bissau
Le principal candidat de l'opposition en Guinée-Bissau a revendiqué la victoire de l’l’élection présidentielle du 23 novembre.
S’exprimant dans une vidéo publiée en ligne mercredi soir, Fernando Dias a également accusé le président sortant Umaro Sissoco Embalo d'avoir organisé un coup d'État pour éviter la défaite.
L’opposant a déclaré que la prise de pouvoir militaire de mercredi et l'arrestation présumée du président bissau-guinéen ont été « fabriquées » pour perturber les résultats des élections attendus jeudi.
« Je voulais simplement vous informer qu'une fois de plus, nous sommes la cible d'une tentative de coup d'État montée de toutes pièces. Je suis le vainqueur des élections ; j'ai les rapports des bureaux de vote qui confirment ma victoire. J'ai remporté les élections, alors comment aurais-je pu orchestrer un coup d'État ? Après tout, qui se cache derrière tout cela ? », a déclaréFernando Dias, candidat de l'opposition.
M. Dias, membre du Parti du renouveau social, ainsi que le parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert autre parti l‘opposition exclu du scrutin, ont tous deux appelé les habitants à manifester contre le coup d'État et à exiger la publication des résultats des élections.
