Guinée-Bissau : le candidat de l'opposition dénonce un coup d'État "fabriqué"

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français à l'Élysée, à Paris, 9 décembre 2024   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Guinée-Bissau

Le principal candidat de l'opposition en Guinée-Bissau a revendiqué la victoire de l’l’élection présidentielle du 23 novembre.

S’exprimant dans une vidéo publiée en ligne mercredi soir, Fernando Dias a également accusé le président sortant Umaro Sissoco Embalo d'avoir organisé un coup d'État pour éviter la défaite.

L’opposant a déclaré que la prise de pouvoir militaire de mercredi et l'arrestation présumée du président bissau-guinéen ont été « fabriquées » pour perturber les résultats des élections attendus jeudi.

« Je voulais simplement vous informer qu'une fois de plus, nous sommes la cible d'une tentative de coup d'État montée de toutes pièces. Je suis le vainqueur des élections ; j'ai les rapports des bureaux de vote qui confirment ma victoire. J'ai remporté les élections, alors comment aurais-je pu orchestrer un coup d'État ? Après tout, qui se cache derrière tout cela ? », a déclaréFernando Dias, candidat de l'opposition.

M. Dias, membre du Parti du renouveau social, ainsi que le parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert autre parti l‘opposition exclu du scrutin, ont tous deux appelé les habitants à manifester contre le coup d'État et à exiger la publication des résultats des élections.

