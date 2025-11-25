Bienvenue sur Africanews

Soudan : les FSR annoncent une trêve humanitaire de 3 mois

Hamdan Dagalo, au centre, vice-président du conseil militaire, lors d'un rassemblement tribal soutenu par l'armée, dans l'État du Nil, au Soudan, le 13 juillet 2019.   -  
Copyright © africanews
Mahmoud Hjaj/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Soudan

Les forces paramilitaires de soutien rapide évoquent une trêve humanitaire de trois mois dans les combats contre l'armée régulière.

Au Soudan, les forces paramilitaires de soutien rapide sont sur le point d'entamer un cessez-le-feu.

L'annonce a été faite, lundi, par le chef des FSR évoquant une trêve humanitaire de trois mois.

Cette déclaration survient après que le président américain Donald Trump a indiqué la semaine dernière son intention d'intervenir pour mettre fin à une guerre qui a plongé le Soudan dans la famine, depuis deux ans.

Les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Egypte et l'Arabie Saoudite, connus sous le nom de « Quad », ont proposé au début du mois un plan prévoyant cette suspension des combats suivie de pourparlers de paix.

Les FSR ont tout accepté ce plan, mais ont aussitôt mené une série de frappes sur le territoire de l'armée avec des drones.

La déclaration de lundi semblait annoncer un cessez-le-feu unilatéral. Elle est intervenue au lendemain du rejet par le chef de l'armée soudanaise des propositions du Quad et de ses critiques quant à la médiation des Émirats arabes unis, largement accusés d'armer la FSR.

L'État du Golfe a nié ces accusations et déclaré qu'il souhaitait mettre fin à la guerre.

