Soudan : l'UE impose des sanctions contre le frère d'Hamdan Daglo

L’Union européenne a imposé des sanctions à un haut dirigeant du groupe paramilitaire soudanais en raison des "atrocités graves et continues" commises par ses forces dans la guerre qui les oppose depuis plus de deux ans à l’armée soudanaise, notamment dans la région du Darfour occidental où ils ont capturé le mois dernier le dernier bastion de l’armée.

Les mesures annoncées jeudi contre Abdel-Rahim Hamdan Dagalo font suite à des sanctions similaires contre les Forces de soutien rapide (FSR), le groupe paramilitaire en guerre avec l’armée soudanaise. Les États-Unis avaient également imposé des sanctions à Dagalo en septembre 2023, au début du conflit.

Dagalo est le numéro deux du groupe paramilitaire et le frère de son chef, Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti.

Le Conseil des affaires étrangères de l’UE a indiqué avoir imposé ces mesures contre Abdel-Rahim Hamdan Dagalo en raison des violations commises par ses troupes, notamment lors de la prise le mois dernier d’el-Fasher, une ville clé du Darfour.

"L’Union européenne condamne avec la plus grande fermeté les atrocités graves et continues perpétrées par les Forces de soutien rapide au Soudan, y compris après la prise de la ville d’el-Fasher", a-t-elle déclaré.

"Cela envoie un signal indiquant que la communauté internationale poursuivra ceux qui en sont responsables", a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, lors d’une conférence de presse jeudi.

"La situation se détériore fortement", a indiqué Kallas au sujet de la guerre, ajoutant que la chute d’el-Fasher "a ouvert un nouveau chapitre dévastateur dans ce conflit".

Il n’y a pas eu de réaction immédiate des FSR, qui avaient assiégé el-Fasher pendant plus de 18 mois avant de prendre la ville à l’armée et de s’emparer de fait de toute la région du Darfour. Les attaques des FSR ont fait des centaines de morts et forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir vers des camps surpeuplés.

Anouar el-Anouni, porte-parole de la Commission européenne, a déclaré que l’UE "monte en intensité dans la chaîne" et que les mesures deviennent de plus en plus sévères contre les deux parties du conflit au Soudan. "Ce n’est pas un geste isolé. Cela fait partie d’une approche graduelle et progressive", a-t-il ajouté.

La guerre entre les FSR et l’armée a débuté en 2023, lorsque des tensions ont éclaté entre les deux anciens alliés censés superviser une transition démocratique après le soulèvement de 2019. Les combats ont fait au moins 40 000 morts, selon l’Organisation mondiale de la santé, et déplacé 12 millions de personnes. Cependant, les organisations humanitaires estiment que le véritable bilan pourrait être plusieurs fois plus élevé.

L’UE a déclaré que le ciblage délibéré de civils, les meurtres à motivation ethnique, les violences sexuelles et sexistes systématiques, l’utilisation de la famine comme arme de guerre et l’interdiction d’accès à l’aide humanitaire constituent autant de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Les FSR n’ont pas réagi aux sanctions dans un communiqué publié vendredi sur leur canal Telegram, mais ont affirmé accueillir favorablement les efforts internationaux pour un cessez-le-feu, tout en accusant l’armée d’être le "véritable obstacle à la paix".

Plus tôt ce mois-ci, les FSR avaient accepté une trêve humanitaire proposée par un groupe de médiation dirigé par les États-Unis, mais l’armée a déclaré qu’elle n’accepterait une trêve que lorsque les FSR se retireront complètement des zones civiles et déposeront les armes.

Mercredi, le président américain Donald Trump a déclaré qu’il envisageait de faire pression pour mettre fin à la guerre au Soudan après avoir été exhorté à agir par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.