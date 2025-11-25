Grande-Bretagne : Keir Starmer dit avoir évoqué "une situation horrible au Soudan" lors du G20

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré mardi au Parlement qu'il avait évoqué lors du G20 en Afrique du Sud la "situation actuelle et tout à fait horrible au Soudan".

M. Starmer a déclaré aux députés qu'il travaillait avec d'autres pays pour "briser les restrictions sur l'aide humanitaire et demander des comptes".

Le Soudan a plongé dans le chaos en avril 2023 lorsqu'une lutte de pouvoir entre l'armée et les puissantes forces paramilitaires de soutien rapide a débouché sur des combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et ailleurs dans le pays.

La guerre dévastatrice a tué plus de 40 000 personnes, selon les chiffres de l'ONU, mais les organisations humanitaires affirment qu'il s'agit d'une sous-estimation et que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. Elle a engendré la plus grande crise humanitaire au monde, avec plus de 14 millions de personnes forcées de fuir leur foyer, a alimenté des épidémies et a plongé certaines régions du pays dans la famine.

M. Starmer a également déclaré qu'au G20, il avait présidé la reconstitution du Fonds mondial aux côtés du président sud-africain Cyril Ramaphosa pour tenter de lutter contre le paludisme, le sida et la tuberculose.

"Le paludisme tue encore un enfant de moins de cinq ans presque toutes les minutes", a déclaré M. Starmer.

Enfin, il a informé les députés que le Royaume-Uni prendrait la présidence du G20 en 2027.

"Ce sera un moment de fierté pour notre pays. Cela fait partie de notre travail pour restaurer le leadership international de la Grande-Bretagne, qui a été négligé pendant si longtemps", a-t-il déclaré.