Nigéria : le nombre d'élèves enlevés s'élève désormais à plus de 300

303 écoliers et 12 enseignants ont été enlevés par des hommes armés lors d'une attaque contre l'école nigériane de St. Mary’s.

L’Association chrétienne du Nigéria (CAN), révisé à la hausse son précédent bilan qui faisait état de 215 écoliers.

Ce chiffre a été modifié « après une vérification et un recensement final », selon un communiqué publié par Mgr Bulus Dauwa Yohanna, président de la section de l'État du Niger de la CAN, qui s'est rendu à l'école vendredi.

Il a déclaré que 88 autres élèves « ont également été capturés après avoir tenté de s'échapper » pendant l'attaque. Les élèves étaient des garçons et des filles âgés de 10 à 18 ans.

L'enlèvement dans cet établissement catholique situé dans l'État du Niger, au centre-nord du Nigéria situé dans la communauté isolée de Papiri, dans l'État du Niger, est survenu quatre jours après que 25 écoliers ont été capturés dans des circonstances similaires dans la ville voisine de Maga, dans l'État voisin de Kebbi, à 170 kilomètres de là.

Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de ces enlèvements et les autorités ont déclaré que des équipes tactiques avaient été déployées aux côtés de chasseurs locaux pour secourir les enfants.