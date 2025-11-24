Des Nigérians dénoncent l'incurie des autorités face à l'insécurité

Un espoir pour les proches des élèves de St. Mary’s school, kidnappés par des hommes armés. Au moins cinquante des 302 otages ont réussi à s’échapper et ont été réunis avec leurs familles. Les recherchent se poursuivent pour retrouver ceux qui manquent encore à l’appel.

Le drame s’est produit vendredi dernier dans la communauté de Papiri, dans l’État du Niger. Des proches témoignent du calvaire infligé aux écoliers par leurs bourreaux. "Ils étaient transportés à pied, de la même manière que les bergers contrôlent leurs troupeaux. Les hommes armés étaient à vélo et contrôlaient les filles"; raconte le père d'un garçon enlevé.

Les habitants dénoncent l’incurie présumée des autorités face à l’insécurité. "Tout le monde se tait. La communauté ne fait rien pour résoudre ce problème. Nous nous sentons mal. Nous voulons que le gouvernement vienne rapidement secourir ces enfants."; affirme un habitant de Papiri.

Des hommes armés circulant à moto ont pris d'assaut l'école pendant la nuit, enlevant des enfants âgés de 6 à 18 ans ainsi que des membres du personnel. L'attaque n'a pas encore été revendiquée.

"Nous n'avons pas entendu parler de quoi que ce soit. Nous ne savons pas quel groupe ou groupe terroriste est responsable de cette situation, et je sais que les agences de sécurité, le gouvernement et les autres parties prenantes, y compris le diocèse, sont à pied d'œuvre, et nous prions et espérons que les enfants seront sauvés et rendus sains et saufs à leurs parents. ‘’ Le pape a demandé la libération immédiate des captifs, et les autorités nigérianes soulignent que ces crimes touchent aussi bien les chrétiens que les musulmans. '', a déclaré Daniel Atori, porte-parole du propriétaire de St. Mary’s school.

