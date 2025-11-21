Cinq morts dans une attaque de drones russes sur Zaporijjia en Ukraine

Les autorités régionales font état d'au moins cinq morts et trois blessés. Les frappes ont provoqué des incendies qui ont gagné des étals de marché et une voiture, ce qui a mobilisé les pompiers jusqu’aux premières heures du matin. Les équipes de déminage ont examiné chaque recoin pour repérer d’éventuels explosifs. Douze habitants, encore sous le choc, ont reçu l’appui de psychologues. Des frappes similaires à Odessa ont blessé cinq personnes, dont un enfant, et endommagé plusieurs bâtiments. Par ailleurs, le président Zelensky a rencontré des responsables américains en visite et a déclaré que les deux parties étaient prêtes à travailler à des mesures concrètes en vue de la paix, soulignant la nécessité de progrès réguliers et sincères.