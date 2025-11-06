À Belém, des militants dénoncent l'inaction climatique des dirigeants mondiaux

Près du site de la COP30, des militants portant des masques géants à l'effigie des dirigeants mondiaux ont manifesté allongés dans des hamacs, pour dénoncer la lenteur des avancées climatiques. Selon eux, trente années de négociations n'ont produit que des engagements non tenus, alors que la température globale continue de grimper et que l'Amazonie se dégrade. Les communautés autochtones et les défenseurs de l’environnement restent exposés aux menaces et à l’exclusion. Beaucoup voient dans cette édition un moment charnière, celui où les discours doivent enfin se traduire en décisions concrètes. Le contraste entre l’ambition annoncée du Brésil et la poursuite de projets fossiles ravive les interrogations sur sa crédibilité.