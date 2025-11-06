La paralysie de l'administration américaine entraîne d'importants retards et des annulations de vols

La plus longue paralysie de l’administration fédérale aux États-Unis a de lourdes répercussions sur le secteur aérien, alors que des milliers d’employés d’aéroport et de contrôleurs aériens travaillent sans salaire. Près de 3 000 vols ont été retardés pour la seule journée de lundi, et plus de 3,2 millions de passagers ont été touchés depuis le début de cette paralysie il y a 35 jours. Les pénuries de personnel ont entraîné des retards et des annulations à grande échelle, avec jusqu’à 80 % des contrôleurs de la région de New York absents la semaine dernière. Les compagnies aériennes et les voyageurs pressent le Congrès de mettre fin à l’impasse à l’approche de la période des fêtes.