Le prince William récompense des projets d'innovation climatique

Stars brésiliennes et internationales se sont réunies à Rio aux côtés du prince William pour la remise du Earthshot Prize, au Musée de Demain (Museu do Amanhã). Derrière le décor festif, ouvert par la samba et des performances d'Anitta, Gilberto Gil, Shawn Mendes, Kylie Minogue et Seu Jorge, l'événement visait à mettre en lumière des solutions concrètes pour la planète. Les applaudissements les plus vifs ont salué re.green, une start-up brésilienne qui utilise l'intelligence artificielle pour restaurer des forêts menacées, ainsi que Friendship, une organisation bangladaise aidant les communautés exposées aux catastrophes climatiques. Créé en 2020, le prix récompense cinq initiatives capables d'accélérer la transition écologique d'ici 2030.