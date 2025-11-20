Sierra Leone : réouverture d'un célèbre refuge pour chimpanzés

Situé dans le parc national de la péninsule de la Western Area, Tacugama est un refuge pour les chimpanzés abandonnés. Après cinq mois de fermeture, pour contester la destruction des forêts alentour, le refuge rouvre ses portes aux visiteurs.

Le sanctuaire abrite une centaine de chimpanzés, dont la plupart sont des orphelins sauvés du braconnage ou de la destruction de leur environnement naturel.

Les chimpanzés sont soignés au centre avant d'être relâchés dans la nature.

"Actuellement, nous avons 120 chimpanzés dans le refuge qui vont au centre de réhabilitation. Nous avons différents enclos où ils sont gardés. Nous avons la nurserie, la zone de quarantaine. Les chimpanzés doivent passer par les étapes deux, trois, quatre et cinq, qui est l'étape finale avant d'être relâchés dans la nature", explique Sulaiman Albert Sesay, guide touristique.

En fermant temporairement le refuge au grand public, l'équipe espérait inciter le gouvernement à prendre des mesures fortes. Malgré la perte de revenus touristiques, elle estime aujourd'hui que cette initiative a porté ses fruits : "Jusqu'à présent, tout va bien, car dans certaines de ces zones où le gouvernement a appliqué la loi, nous sommes désormais autorisés à planter des arbres. Nous menons donc un vaste programme de plantation d'arbres avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement. Nous avons commencé à planter 100 000 arbres il y a environ dix jours, et nous en sommes maintenant à environ 60 000. Cela permettra également de créer une sorte de zone tampon pour compenser ce que nous avons perdu dans cette région", observe Bala Amarasekaran, fondateur et directeur du sanctuaire.

Patrimoine mondial de l'UNESCO

Fondé en 1995 par le défenseur de l'environnement Bala Amarasekaran, Tacugama a traversé des décennies de défis, de la guerre civile à Ebola.

Aujourd'hui, le refuge est devenu la première destination écotouristique de Sierra Leone et un modèle dans la conservation de la faune et de la flore en Afrique de l'Ouest.

Le parc a été inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon l'organisation, il abrite entre 80 et 90 % de la biodiversité terrestre du pays.