Nigeria : face à l'insécurité, des écoles ferment leurs portes pour durée indéterminée

Au Nigéria, des écoles situées dans cinq régions du centre-nord ont fermé leurs portes pour une durée indéterminée à cause de l’insécurité.

Au total, une centaine d’écoles sont concernées par cette mesure qui intervient quelques jours après une attaque meurtrière contre une église dans l'État d’Ekiti. Ce lundi, des hommes armés non identifiés ont visé une église, faisant trois morts. Ils ont aussi kidnappé 30 fidèles. Le même jour, d’autres hommes armés, toujours recherchés, ont enlevé 25 élèves dans une école de l’État de Kebbi, dans le nord-ouest du pays, tandis que le directeur adjoint et un agent de sécurité ont été abattus pour avoir résisté.

Face à l’insécurité grandissante dans son pays, le président Bola Tinubu a annulé son déplacement en Afrique du Sud dans le cadre du G20 ce week-end. Il promet d'intensifier les efforts pour secourir les 24 écolières.

Le Nigeria est confronté à des défis sécuritaires depuis plus d’une décennie, marqués notamment par l’enlèvement, en 2014, de 270 lycéennes de Chibok par le groupe terroriste Boko Haram, dans l’État de Borno.

Depuis, plus de 500 élèves ont été enlevés, les groupes armés profitant des zones faiblement contrôlées pour exiger des rançons lucratives.

Le gouvernement nigérian promet d’intensifier les opérations contre les ravisseurs.