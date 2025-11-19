Afrique du Sud : la police montre ses muscles à l'approche du G20

A l’approche de l’ouverture du sommet du G20 à Johannesburg en Afrique du Sud, les services de sécurité sud-africains tentent de rassurer.

Un défilé à Soweto a été organisé par les services de police sud-africains et leurs divers départements, des urgences à l'immigration, affirmant être prêts à garantir la sécurité de l'événement.

"Nous voulons que vous fassiez votre travail dans le respect de la Constitution et de toutes les lois en vigueur dans le pays, et que vous le fassiez de votre mieux et avec dévouement. Il n'y a personne d'autre derrière vous sur qui nous pouvons compter. L'espoir repose sur vous, alors, en tant que tel, assurez-vous que lorsque vous traitez avec la société et les délégations, vous pouvez donner ce sourire et lorsque vous traitez avec des criminels, traitez-les comme vous êtes censé le faire avec un criminel".

Alors qu’il doit recevoir d’importantes délégations, l’Afrique du Sud est attendu aux résultats sur le plan sécuritaire. Un défi pour ce premier sommet du G20 en terre africaine. Le pays est connu pour son taux de criminalité jugé accru.