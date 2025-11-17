Éthiopie : au moins 3 morts dans une épidémie de virus de Marburg

En Ethiopie, le laboratoire de référence de l'Institut de santé publique a confirmé que trois personnes sont décédées des suites du virus de Marburg.

Le ministère de la santé a ajouté lundi que trois autres décès étaient soupçonnés d'être liés à cette maladie hémorragique hautement contagieuse.Ils font actuellement l'objet d’une enquête pour confirmer le diagnostic.

Cette annonce fait suite à la confirmation par l'Éthiopie vendredi d'une épidémie de Marburg, dans une ville de la région sud du pays, avec au moins neuf cas identifiés.

Le ministère n'a pas communiqué le nombre total de cas, mais a indiqué que 129 personnes ayant été en contact avec les cas confirmés avaient été isolées et étaient sous surveillance.

Le virus Marburg, qui appartient à la même famille que le virus Ebola, provoque souvent de violents maux de tête et entraîne des hémorragies.

Les précédentes épidémies en Afrique ont entraîné des taux de mortalité pouvant atteindre 80 % ou plus, généralement dans les huit à neuf jours suivant l'apparition des symptômes.

L'infection se transmet par contact avec des fluides corporels tels que la salive et le sang, ou par manipulation d'animaux sauvages infectés tels que les singes.