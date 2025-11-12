Soudan : des déplacées du Darfour racontent les violences à El-Fasher

Les femmes qui fuient la ville soudanaise d’El-Fashir font état de meurtres, de viols systématiques et de la disparition de leurs enfants après la prise de la ville par les Forces de soutien rapide (RSF).

L’agence des Nations unies pour les femmes a déclaré que ces témoignages révélaient la récurrence des violences sexuelles infligées par les la milice paramilitaire.

La chute d’El-Fashir le 26 octobre a consolidé le contrôle des RSF sur la région du Darfour dans le cadre de la guerre qui les oppose depuis deux ans et demi à l'armée soudanaise. Les personnes qui ont fui la ville ont décrit des civils abattus dans les rues et attaqués par des frappes de drones.

Anna Mutavati, directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique orientale et australe, a déclaré : « le corps des femmes devient une scène de crime au Soudan. Il n'y a plus aucun endroit sûr où les femmes peuvent se réunir en toute sécurité, chercher protection ou même accéder aux soins psychosociaux les plus élémentaires ».

Environ 11 millions de femmes et de filles sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans la région du Darfour, frappée par la famine.