Liban : vers la libération d'Hannibal Kadhafi ?

Les autorités libanaises ont levé l'interdiction de voyager et réduit la caution du fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.

Alors que mi-octobre la caution pour La libération d'Hannibal Kadhafi était de 11 millions de dollars, elle a finalement été réduite à environ 900 000 dollars. Des échanges au Liban, entre une délégation libyenne et les autorités de Beyrouth ont favorisé ces avancées.

La Libye a officiellement demandé la libération d'Hannibal Kadhafi en 2023, invoquant la détérioration de son état de santé après une grève de la faim.

Détenu au Liban depuis 2015, M. Kadhafi est accusé d'avoir dissimulé des informations sur le sort du religieux chiite libanais Moussa al-Sadr, disparu lors d'un voyage en Libye en 1978, alors que le fils de Mouammar Kadhafi avait moins de 3 ans à l'époque.