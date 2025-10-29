Opération policière d'envergure à Rio : 60 suspects tués

L’opération visait le gang du Comando Vermelho dans les favelas du Complexo do Alemão et de Penha et a impliqué l’usage d’hélicoptères et de véhicules blindés. Les autorités l’ont décrite comme l’une des opérations de sécurité les plus vastes de l’histoire de la ville. Le gouverneur de l’État de Rio de Janeiro, Claudio Castro, a indiqué que 75 fusils et une grande quantité de drogues ont été saisis lors de l’assaut, qu’il a qualifié de plus important jamais mené dans l’État. L’ampleur des violences a poussé des organisations de défense des droits humains à réclamer une enquête complète sur chaque décès. Un journaliste d’Associated Press a indiqué avoir vu les corps d’au moins deux policiers parmi les dix acheminés vers un hôpital local de Penha, même si la police n’a pas confirmé de décès dans ses rangs. Le gouvernement de l’État n’a pas fourni de détails sur les victimes civiles, tandis que des responsables ont indiqué que des personnes, en nombre indéterminé, ont été blessées dans des tirs croisés.