Ouragan de catégorie 5 Melissa dévaste la Jamaïque

L'ouragan de catégorie 5, avec des vents soutenus de 185 miles à l'heure (295 kilomètres à l'heure), a égalé le record du plus puissant ouragan atlantique à avoir jamais touché terre. La tempête a traversé la Jamaïque en diagonale, entrant par la paroisse de St. Elizabeth au sud et se dirigeant vers le nord en direction de la paroisse de St. Ann. Les autorités ont mis en garde contre une onde de tempête potentiellement mortelle pouvant atteindre 13 pieds (quatre mètres) le long de la côte sud et ont indiqué qu'aucune préparation supplémentaire n'était désormais possible. Les bilans des dégâts devraient prendre du temps en raison de la gravité des conditions et des routes coupées. Melissa a déjà fait au moins sept morts dans les Caraïbes, dont trois en Jamaïque, trois en Haïti et un en République dominicaine. L'ouragan devrait toucher terre dans l'est de Cuba tard mardi ou tôt mercredi, faisant craindre de nouvelles destructions alors que la région se prépare à de fortes pluies persistantes et à des vents violents.