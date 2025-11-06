Le prince William assiste à la remise du Prix Earthshot à Rio de Janeiro

Des célébrités brésiliennes et étrangères se sont jointes au Prince William pour la remise des prix Earthshot à Rio de Janeiro mercredi.

La cérémonie organisée au Musée de Demain a été le point culminant du voyage de trois jours de William dans la mégalopole brésilienne.

Le séjour, axé sur l'environnement, intervient avant que l'héritier du trône britannique ne se rende au sommet des Nations unies sur le climat COP30.

La cérémonie a débuté au son de la samba et a été marquée par les prestations musicales d'Anitta, de Gilberto Gil, de Shawn Mendes, de Kylie Minogue et de Seu Jorge, qui a interprété la chanson Heroes de David Bowie.

Parmi les lauréats figuraient la startup brésilienne re.green, qui restaure les forêts à l'aide de l'intelligence artificielle, et l'organisation à but non lucratif bangladaise Friendship, qui aide les communautés vulnérables du pays à se préparer aux catastrophes naturelles.

Les autres lauréats comprenaient la capitale colombienne, Bogota, pour sa politique en matière d'air pur ; la semaine de la mode de Lagos, qui promeut les fabricants de vêtements durables et artisanaux pour contrer la vague de rejets de la fast-fashion qui s'échoue littéralement sur les côtes africaines ; et le traité des Nations unies sur la haute mer, qui vise à protéger les environnements marins en dehors des juridictions nationales.