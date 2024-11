Prix Earthshot : le prince William défend l'action climatique de l'Afrique

Point culminant de la visite du Prince William en Afrique du Sud, la cérémonie de remise des prix Earthshot au Cap a marqué le voyage de quatre jours de l’héritier du trône britannique.

Axée sur l’environnement cette visite a été l’occasion pour le prince d’organiser pour la première fois la remise de prix annuelle Earthshot sur le continent qui a inspiré le projet.

« Lors d'un voyage en Namibie et en Tanzanie. J'ai eu la chance de voir une partie de la faune étonnante qui habite ce continent. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'impact incroyable des populations locales sur l'environnement qui les entoure. Grâce à leur ingéniosité et à leur créativité, la biodiversité revient, les animaux sont protégés et des emplois sont créés. », a déclaré Prince William, Prince de Galles.

Le prince William a effectivement créé le prix Earthshot en 2020 par l'intermédiaire de sa Fondation royale, pour aider les entrepreneurs à développer leurs activités respectueuses de l'environnement.

« Et je vous invite maintenant à rejoindre le mouvement pour l'innovation climatique qui se produit dans le monde entier. Car c'est pour cela que nous sommes ici... pour défendre les rêveurs, les penseurs et les innovateurs de tous horizons qui partagent l'ambition de construire un monde meilleur et plus durable. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir et les aider à accélérer la mise à l'échelle de leurs solutions. Car lorsqu'ils réussissent, nous réussissons tous. Lorsqu'ils prospèrent, nous prospérons tous. Et lorsqu'ils gagnent, nous gagnons tous », a expliqué Prince William, Prince de Galles.

Le prix Earthshot a attribué des subventions d'un montant de 1,2 million de dollars à cinq entreprises pour leurs innovations durables et respectueuses de l'environnement.

Parmi les lauréats figurent notamment une entreprise américaine qui a mis au point une technologie permettant d'utiliser les rejets thermiques des industries lourdes pour produire de l'électricité, une organisation ghanéenne qui forme des personnes à la collecte et à la gestion des déchets, et un groupe de protection de la nature du Kazakhstan qui protège une vaste prairie et sauve l'antilope saïga de l'extinction.