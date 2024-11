Prix Earthshot : le prince William achève sa visite en Afrique du Sud

Ce jeudi, le prince William a conclu une visite de quatre jours au Cap, dédiée à la promotion de la conservation environnementale et à la lutte contre le changement climatique.

Au cours de son séjour, le prince a visité plusieurs initiatives locales visant à protéger les écosystèmes et à soutenir les communautés impliquées dans la préservation de la biodiversité.

Le prince a notamment rencontré les volontaires de l’Institut National de Sauvetage en Mer (NSRI) à Simon’s Town, à proximité du Cap. Lors de cette rencontre, il a échangé avec les membres de l’équipe de sauvetage pour comprendre leurs besoins en matière de formation et de soutien. Vêtu d’un coupe-vent rouge et de lunettes de soleil, il a ensuite embarqué à bord d’un bateau de sauvetage pour un court trajet jusqu’au port de Kalk Bay. Sur le pont supérieur du bateau, le prince a pu observer la côte sud-africaine et discuter des défis que rencontrent les secouristes en mer.

L’une des principales raisons de la visite de William était la promotion de son prix environnemental Earthshot, dont la cérémonie annuelle s’est tenue au Cap mercredi soir. Ce prix, créé en 2021, récompense chaque année cinq entreprises qui contribuent activement à la lutte contre le changement climatique. Chacun des lauréats reçoit une subvention de 1,2 million de dollars pour financer leurs projets écologiques et favoriser des solutions durables.

Avec son expérience en tant que pilote d’hélicoptère dans la Royal Air Force et son passé dans les opérations de recherche et de sauvetage, William a exprimé son attachement à ce type de missions en mer. Lorsqu’un volontaire lui a demandé s’il avait déjà participé à des missions de sauvetage, il a répondu avec nostalgie : « Cette vie me manque. Si une opportunité de retour se présente, je la saisirai. » Selon Mike Vonk, directeur général du NSRI, le prince a montré un vif intérêt pour le travail des volontaires, leur organisation et les opérations qu’ils mènent partout dans le pays.

Alors que la majorité des spectateurs locaux accueillaient le prince avec des sourires et prenaient des photos, deux manifestants l’ont interpellé de loin dans le port de Kalk Bay. Ces protestataires, un homme et une femme se revendiquant descendants de peuples autochtones, ont dénoncé la présence de William et exprimé leur opposition à l’héritage colonial britannique en Afrique du Sud. L’un des manifestants a crié : « Tu n’as aucune souveraineté ici, tu n’es pas notre roi ! »

Bien que l’Afrique du Sud soit devenue une république en 1961 et ait cessé de reconnaître la monarchie britannique, cet incident rappelle des manifestations similaires observées récemment en Australie, où le roi Charles III, père de William, a été confronté à des revendications d’indépendance de la part d’une sénatrice autochtone.

Durant son séjour, William a abordé plusieurs questions environnementales cruciales. Il s’est notamment penché sur le rôle des rangers de conservation, les menaces posées par le commerce illégal de la faune sauvage, et les efforts locaux pour protéger le parc national de la Montagne de la Table et sa flore unique au monde. Jeudi, après son passage en mer, le prince a rencontré un groupe de pêcheurs locaux à Kalk Bay. Ceux-ci lui ont présenté les nouvelles technologies qu’ils utilisent pour pratiquer une pêche durable et offrir aux consommateurs des informations transparentes sur l’origine de leurs produits de la mer.

La princesse de Galles, Kate, et leurs trois enfants — George, Charlotte et Louis — n’ont pas accompagné William en Afrique du Sud. Kate est récemment retournée à ses engagements publics après avoir suivi une chimiothérapie pour un cancer, dont la nature n’a pas été révélée au public.

Cette visite de William en Afrique du Sud a mis en lumière des actions locales et internationales en faveur de l’environnement, soulignant l’urgence des défis climatiques et la nécessité d’actions concertées pour préserver notre planète. Le prince a exprimé son espoir de voir les initiatives soutenues par le prix Earthshot inspirer des changements significatifs à travers le monde.