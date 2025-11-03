Guinée-Bissau : début de la campagne pour les élections générales

En Guinée-Bissau, la campagne des élections générales du 23 novembre a débuté samedi et doit s'achever le 21 novembre.

Plus de 800 000 électeurs se rendront aux urnes pour élire le président et 102 députés de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Pour le scrutin présidentiel, douze candidats sont en lice dont le président sortant Umaro Sissoco Embaló. Il a pour principal adversaire, l’ancien président José Mario Vaz.

Alors que le Parti pour l’indépendance de la Guinée et du cap vert, fer de lance de l’opposition, a été écarté du scrutin. Une première depuis l’indépendance de la Guinée-Bissau qui nourrit des appréhensions sur la crédibilité du scrutin à venir.

La campagne électorale se déroule dans un contexte politique tendu. Vendredi, a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d’Etat. Des officiers de supérieurs ont depuis été arrêtés.