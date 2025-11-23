Bienvenue sur Africanews

Présidentielle en Guinée-Bissau : le président sortant donné favori

Des personnes font la queue devant un bureau de vote pour voter lors des élections présidentielles et législatives à Bissau, en Guinée-Bissau, 23 novembre 2025   -  
Copyright © africanews
(AP Photo/Darcicio Barbosa)
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Guinée-Bissau

Les Bissau-guinéens se rendent aux urnes ce dimanche afin d’élire leur prochain président. D’après les premiers résultats provisoires, le président sortant Umaro Sissoco Embalo est donné favori pour remporter l’élection dès le premier tour.

La course avait pourtant été annoncée serrée entre Embalo et Fernando Dias Da Costa selon les analystes. Ce candidat peu connu mais soutenu par l’ancien premier ministre Domingos Simoes Pereira second à l’élection présidentielle de 2019.

M. Pereira est à la tête du principal parti d'opposition, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ce dernier a été exclu de l'élection de dimanche, les autorités ayant déclaré qu'ils n'avaient pas soumis leur candidature à temps.

Près de la moitié des 2,2 millions d'habitants du pays sont inscrits sur les listes électorales.

