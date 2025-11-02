Léon XIV appelle à un cessez-le-feu au Soudan et à la fin des violences en Tanzanie

Depuis le Vatican, ce dimanche, le pape Léon XIV a lancé un nouvel appel à la paix au Soudan.

Dans un message empreint d’émotion, il a condamné les violences qui ravagent la région du nord du Darfour, et plus particulièrement la ville d’El-Fasher, théâtre d’affrontements meurtriers entre forces gouvernementales et paramilitaires.

« C’est avec une grande tristesse que je suis les nouvelles tragiques en provenance du Soudan (...). La violence aveugle contre les femmes et les enfants, les attaques contre les civils sans défense et les obstacles à l’action humanitaire causent des souffrances inacceptables à une population déjà épuisée par de longs mois de conflit. » Pape Léon XIV

Le pape a exhorté la communauté internationale à “intervenir de manière décisive et généreuse” pour soutenir les travailleurs humanitaires sur le terrain.

Selon des responsables de l’ONU, plus de 450 personnes auraient été tuées à El-Fasher, certaines dans un hôpital pris d’assaut par les Forces de soutien rapide (RSF). Des images satellites et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux témoignent d’un massacre de masse présumé, bien que les RSF démentent ces accusations.

Appel au dialogue en Tanzanie

Le pape Léon XIV a également exprimé son inquiétude face à la situation en Tanzanie, où des violences ont éclaté après les récentes élections politiques.

« Prions aussi pour la Tanzanie, où, après les récentes élections, des affrontements ont éclaté, faisant de nombreuses victimes. J’invite chacun à éviter toute forme de violence et à suivre la voie du dialogue. » Pape Léon XIV

Dans plusieurs grandes villes, des manifestants sont descendus dans les rues pour contester les résultats du scrutin. L’armée a été déployée en renfort de la police, tandis que les coupures d’internet ont perturbé les communications et les déplacements à travers le pays.

En conclusion, le souverain pontife a rappelé que la paix passe par la parole et non par les armes, invitant les dirigeants et les citoyens à “rejeter toute forme de violence”.