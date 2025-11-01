Bienvenue sur Africanews

Naissance rare d’un rhinocéros blanc au Cotswold Wildlife Park

27 février 2019 montre l'arrivée de Nyota, et Ophelia, deux nouveaux rhinocéros blancs du Sud au zoo de San Antonio, au Texas.  
By Rédaction Africanews

Royaume-Uni

Le Cotswold Wildlife Park, en Angleterre, célèbre la naissance d’un rhinocéros blanc, un événement exceptionnel en Europe. Le jeune Markus, vif et curieux, fait partie des cinq rares veaux de cette espèce nés sur le continent cette année, selon les soigneurs du parc.

Un employé a filmé la naissance, un moment rare puisque les mises bas surviennent habituellement la nuit. Sa mère, Nancy, a porté le petit pendant 16 mois, l’une des plus longues gestations chez les mammifères terrestres.

Le parc assure que Markus s’adapte parfaitement à son environnement et entretient une relation étroite avec sa mère, décrite comme une « mère exceptionnelle » pour son septième petit. Le veau a été nommé en hommage à Markus Borner, biologiste reconnu pour son rôle majeur dans la protection des rhinocéros noirs en Tanzanie.

Bien que le rhinocéros blanc soit l’espèce la plus répandue parmi les cinq existantes, le braconnage, en recrudescence ces dernières années, continue de menacer ses populations à l’état sauvage.

