L'ouragan Mélissa s'intensifie en tempête et se dirige vers la Jamaïque

L'ouragan Melissa s'est intensifié en tempête de catégorie 5 à mesure qu'il se rapproche de la Jamaïque, où les prévisionnistes estiment qu'il provoquera des inondations catastrophiques, des glissements de terrain et des dégâts considérables.

À cette force, il s'agirait de l'ouragan le plus puissant à frapper l'île depuis le début des relevés en 1851.

Responsable de sept décès dans le nord des Caraïbes alors qu'il se dirigeait vers l'île, Melissa était en passe de toucher terre mardi en Jamaïque avant d'atteindre Cuba plus tard dans la journée et de se diriger ensuite vers les Bahamas.

Elle ne devrait pas toucher les États-Unis.

Lundi soir, Melissa était centrée à environ 155 miles (245 kilomètres) au sud-ouest de Kingston et à environ 335 miles (535 kilomètres) au sud-ouest de Guantánamo, à Cuba.

Le système avait des vents maximums soutenus de 175 mph (280 km/h) et se déplaçait vers le nord-ouest à 2 mph (4 km/h), selon le Centre national des ouragans des États-Unis à Miami.

Certaines parties de l'est de la Jamaïque pourraient recevoir jusqu'à 30 pouces (76 centimètres) de pluie, tandis que l'ouest d'Haïti pourrait recevoir 16 pouces (40 centimètres), a indiqué le centre des ouragans, citant la probabilité de "crues éclair catastrophiques et de nombreux glissements de terrain".

Des évacuations obligatoires ont été ordonnées dans les communautés jamaïcaines exposées aux inondations, et des bus ont transporté les habitants vers des abris sûrs.

Dans l'est de Cuba, une alerte à l'ouragan était en vigueur pour les provinces de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo et Holguin, tandis qu'une alerte à la tempête tropicale était en vigueur pour Las Tunas.

On prévoit jusqu'à 51 centimètres de pluie dans certaines parties de Cuba, ainsi qu'une importante onde de tempête le long de la côte.

Les autorités cubaines ont annoncé l'évacuation de plus de 600 000 personnes de la région, y compris de Santiago, la deuxième ville de l'île. De longues lignes de bus se sont formées dans certaines zones.