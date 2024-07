L'ouragan Beryl fait des dégâts à La Barbade

Deux jours après le passage de l’ouragan Beryl dans le sud-est des Caraïbes, les pêcheurs de la Barbade évaluaient les dégâts causés à leurs bateaux mercredi.

La tempête de catégorie 4 est passée sur l’île avec des vents d’au moins 209 km par heure, emportant avec elle certains navires de la marina de Bridgetown, d’autres ont entièrement coulé sous les grosses vagues qui déferlaient sur les quais.

"La progression n'est pas très rapide car de nombreux bateaux sont endommagés et d'autres ont coulé juste à l'endroit où nous devons les sortir de l'eau, ce qui fait que nous devons les sortir de plus loin que ce que nous voudrions. Une fois cette opération terminée, nous devons essayer de récupérer les bateaux qui sont sous l'eau. Il y a plus de 26 bateaux sous l'eau à l'heure actuelle.", a déclaré Dave Hinds, directeur général de Hinds Transport.

La pêche à la Barbade est une attraction majeure pour les touristes qui louent des bateaux, mais c'est aussi une industrie qui fournit des revenus et des emplois à des milliers de personnes sur l'île.

Le développement explosif de l'ouragan Beryl, qui s'est transformé en une tempête sans précédent, a montré à quel point l'Atlantique et les Caraïbes sont actuellement en ébullition et le type de saison qui s'annonce, d'après les experts.