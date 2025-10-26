Djibouti : le parlement lève la limite d'âge pour le scrutin présidentiel

Ismaïl Omar Guelleh pourrait désormais briguer un sixième mandat à la tête de Djibouti. Et pour cause, le parlement de son pays a levé à l’unanimité, le verrou de la limite d’âge pour la présidentielle.

La constitution de Djibouti fixait à 75 ans, l’âge pour se présenter à l’élection présidentielle. Mais ça c’était avant. L’actuel chef de l’Etat âgé de 77 ans, peut être candidat à sa propre succession en 2026. Après le vote de la nouvelle disposition. Reste à l’approuver.

Ismaïl Omar Guelleh est au pouvoir à Djibouti depuis 1999. Alors qu’il a été réélu en avril 2021, ses partisans poussent pour la continuité. Mettant en vitrine la stabilité de Djibouti dans une corne de l’Afrique en proie aux violences.