Nigeria : des changements à la tête de l'armée

Le gouvernement nigérian a procédé vendredi à des changements à la tête de l’armée du pays le plus peuplé du continent.

Le général Olufemi Oluyede a été nommé au poste de chef d’état-major de la Défense. Il remplace le général Christopher Musa. Alors que le nouveau chef d’état-major de l’Armée est le major-général W. Shaibu.

Des changements ont été aussi enregistrés au niveau de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air.

Ce vaste remaniement initié par le président Bola Tinu intervient moins d’une semaine après la tentative de coup d’Etat avorté qui a fait la une des médias au Nigeria. Au moins 16 officiers ont depuis été arrêtés.

Selon l’Agence nigériane de renseignement de la Défense, le coup de force était initialement prévu pour le défilé du 1er octobre. Annulé pour les raisons de sécurité.

Pas de quoi faire un lien avec les nominations à la tête de l’armée qui visent à ‘’ renforcer davantage l’architecture de la sécurité nationale du Nigeria ‘’, a souligné le président nigérian dans un communiqué.