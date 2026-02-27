Frontière Pakistan-Afghanistan: civils touchés et escalade militaire en cours

Le Pakistan fait face à une nouvelle montée de tensions le long de sa frontière avec l’Afghanistan, après des tirs d’artillerie ayant atteint des habitations et une mosquée dans plusieurs zones frontalières. Selon des habitants, des civils ont été blessés, dont des femmes et des enfants. Islamabad affirme avoir agi en réponse à des menaces sécuritaires venues de l’autre côté de la frontière. Les autorités talibanes ont confirmé que des frappes avaient eu lieu, tout en contestant le bilan humain avancé. Kaboul annonce avoir mené des opérations de riposte près des positions frontalières. Chaque camp affirme avoir infligé des pertes militaires à l’adversaire, dans un climat marqué par des versions contradictoires et une méfiance croissante. Au centre du différend, le Pakistan accuse le Tehreek-e-Taliban Pakistan d’utiliser le territoire afghan comme base arrière pour ses attaques. Une accusation rejetée par Kaboul, qui nie toute présence organisée de ces combattants. Sur le terrain, plusieurs points de passage restent fermés, perturbant le commerce local et les déplacements quotidiens des populations.