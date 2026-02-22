Le Somaliland se dit prêt à offrir minerais et bases militaires aux États‑Unis

Le Somaliland se dit disposé à accorder aux États-Unis un accès exclusif à ses ressources minières et à proposer l’installation de bases militaires sur son territoire, dans le cadre de sa quête de reconnaissance internationale.

Dans un entretien à l’AFP, Khadar Hussein Abdi, ministre de la Présidence, a affirmé que les autorités de Hargeisa étaient prêtes à conclure un accord avec Washington. « Nous sommes disposés à accorder l’exclusivité aux États-Unis sur nos minerais. Nous sommes également ouverts à offrir des bases militaires », a-t-il déclaré, se disant confiant dans la possibilité d’un compromis.

Le Somaliland, qui a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, administre depuis ses propres institutions, dispose de sa monnaie, de ses passeports et de forces de sécurité distinctes. Il n’est toutefois pas reconnu par la communauté internationale.

Ses responsables assurent que le territoire recèle des ressources stratégiques, notamment des terres rares, du lithium et du coltan, des minerais jugés essentiels pour les technologies et les industries de défense, même si aucune étude indépendante n’a confirmé l’ampleur de ces réserves.

Cette initiative intervient après qu’Israël est devenu, en décembre 2025, le premier pays à reconnaître l’indépendance du Somaliland. Selon Khadar Hussein Abdi, cette reconnaissance ouvre la voie à des discussions sur des questions stratégiques, tout en affirmant que la relation entre Hargeisa et Tel-Aviv « n’est pas fondée sur des considérations militaires ou sécuritaires ».

Mogadiscio continue de considérer le Somaliland comme faisant partie intégrante de la Somalie. Les autorités somaliennes ont dénoncé la reconnaissance israélienne, soutenues par l’Union africaine et plusieurs pays arabes.

Dans ce contexte, le Somaliland mise sur ses atouts géostratégiques et économiques pour convaincre de nouveaux partenaires et consolider sa place sur la scène internationale.