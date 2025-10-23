Le roi Charles et la reine Camilla rejoignent le pape pour une prière historique au Vatican

Cette rencontre historique a marqué la première fois depuis la Réforme que les responsables des deux Églises ont prié ensemble, symbolisant un engagement renouvelé en faveur de la réconciliation et du dialogue après des siècles de division. Assis devant le Jugement dernier de Michel-Ange, le couple royal a participé à un office œcuménique aux côtés de l'archevêque anglican d'York et du pape Léon XIV. La cérémonie a réuni la musique du chœur de la chapelle Sixtine et celle des chœurs royaux invités du château de Windsor et du palais Saint James, mêlant traditions anglicane et catholique dans une expression commune de foi et d'harmonie. La visite, initialement prévue plus tôt dans l'année, avait été reportée après la maladie puis le décès du pape François. Elle intervient à un moment difficile pour la famille royale britannique, au milieu d'un regain d'attention publique sur les liens du prince Andrew avec Jeffrey Epstein, suite à la publication des mémoires d'une des accusatrices d'Epstein. Pour Charles, l'occasion a offert un rare moment de recueillement et d'unité en période troublée.