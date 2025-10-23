Citrouilles à l'honneur au plus grand festival d'automne d'Allemagne

Cette année, le festival présente plus de 100 000 citrouilles, réparties en 500 variétés venues du monde entier, ainsi que quinze sculptures monumentales de citrouilles et une large gamme de plats à base de citrouille — des douceurs sucrées aux préparations salées. Pour sa 22e édition, le Klaistow Pumpkin Festival s'est imposé comme l'un des plus grands d'Europe, attirant jusqu'à 12 000 visiteurs le week-end et plus de 5 000 en semaine. L'événement a débuté en 2004, à peu près au moment où des traditions d'Halloween comme la sculpture de citrouilles et le porte-à-porte pour réclamer des bonbons ont commencé à gagner en popularité en Allemagne. Chaque année, les organisateurs choisissent un thème différent, apportant créativité et une dimension narrative à la vaste ferme. Le thème de cette année met à l'honneur le pouvoir des femmes, avec des sculptures saisissantes entièrement composées de citrouilles représentant des personnages tels que Marge Simpson, Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Elsa du film La Reine des neiges et Bertha Benz. Les familles déambulent entre les installations colorées, dégustent des spécialités à base de citrouille et découvrent le parcours de cette culture, originaire des Amériques, jusqu'en Europe il y a plusieurs siècles.