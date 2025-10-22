À travers le Japon, les tambours résonnent : retour d'un défilé automnal pluriséculaire

L’événement, organisé près du château historique de Matsue, dans la préfecture de Shimane, a vu des participants porter et battre d’énormes tambours « do » d’environ 1,5 mètre de diamètre en défilant dans les rues. Née à l’époque d’Edo, entre les XVIIe et XIXe siècles, la parade dogyoretsu alignait 17 chars représentant des associations de quartier et d’autres groupes. Au son des flûtes en bambou et de petites cymbales « changara », les rythmes graves des tambours résonnaient dans toute la ville, créant une atmosphère puissante et festive. Visiteurs comme participants ont exprimé leur fierté devant la pérennité de cette tradition. De nombreux habitants ont dit espérer que le défilé continue de rassembler des générations d’habitants de Matsue, célébrant à la fois le patrimoine culturel de la ville et son esprit communautaire.