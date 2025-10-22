Frappes russes : six morts lors d’une attaque nocturne massive contre l’Ukraine

Des responsables ukrainiens ont indiqué que le bombardement nocturne a visé plusieurs villes, notamment Kyiv, Zaporijjia, Odessa et Tchernihiv, dans le cadre de ce qu’ils ont décrit comme une nouvelle tentative de Moscou de paralyser le système énergétique du pays avant l’hiver. Dans la région de Kyiv, une mère et ses deux filles — âgées de six mois et de 12 ans — ont été tuées lorsqu’une frappe a embrasé leur maison dans le village de Pohreby. Ailleurs dans la capitale, deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées après que des débris de drones ont déclenché des incendies dans des immeubles de grande hauteur, entraînant d’importantes opérations de secours. Les services d’urgence ont indiqué que des dizaines d’habitants, dont des enfants, avaient été évacués d’appartements en feu, alors que les flammes se propageaient dans plusieurs immeubles d’habitation. L’attaque a également endommagé un établissement médical et provoqué des coupures de courant dans certaines parties de la capitale et dans d’autres villes. Le ministre ukrainien de l’Énergie a qualifié ces frappes d’« attaque massive combinée » qui s’est poursuivie jusque dans la matinée. Cette nouvelle offensive est intervenue un jour après que le président américain Donald Trump a reporté une rencontre prévue avec le dirigeant russe Vladimir Poutine, affirmant qu’il ne voulait pas qu’elle soit « une perte de temps ».