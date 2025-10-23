De violentes rafales frappent la Nouvelle-Zélande pour la deuxième fois en une semaine

Les autorités ont déclaré que les rafales représentaient des risques importants pour les déplacements et les infrastructures, en particulier dans les zones déjà touchées par de fortes intempéries plus tôt dans la semaine. Les rafales les plus violentes ont été enregistrées dans la partie sud de l'île du Nord, dont la capitale Wellington, ainsi que dans certaines zones de l'île du Sud, comme Christchurch. Les services d'urgence ont été placés en alerte alors que des chutes de branches, des lignes électriques endommagées et des routes bloquées étaient signalées tout au long de la journée. Malgré l'ampleur des perturbations, les autorités ont confirmé qu'aucun blessé ni décès n'avait été signalé. Les météorologues ont averti que les vents forts pourraient se poursuivre jusqu'à vendredi et ont appelé les habitants à rester prudents pendant que les équipes travaillent à dégager les débris et à rétablir le fonctionnement normal des transports.