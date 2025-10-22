Un bébé léopard des neiges découvre une citrouille pour la première fois

La jeune panthère des neiges, baptisée Juniper, surnommée « Junie », est née le 28 juillet de ses parents Yuki et Mylo et découvre progressivement de nouvelles expériences à mesure qu’elle grandit. Si les panthères des neiges ne mangent pas habituellement de citrouilles, les soigneurs animaliers assurent que les couleurs vives et les textures offrent une stimulation sensorielle essentielle et encouragent les comportements ludiques. Dans une vidéo partagée par le zoo, on voit Juniper donner des coups de patte, bondir et faire des roulades autour de la citrouille — signe de sa confiance et de sa curiosité grandissantes. Pour l’heure, Juniper reste en coulisses le temps de s’habituer davantage à son environnement avant de rejoindre l’enclos principal. Sa rencontre ludique avec la citrouille marque une nouvelle étape de son développement précoce, tandis que les soigneurs continuent de suivre ses progrès de très près.