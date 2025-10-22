Heurts entre police et manifestants devant un centre pour demandeurs d’asile à Dublin

Des troubles ont éclaté devant l’hôtel Citywest, qui héberge des demandeurs d’asile. Selon des témoignages, des briques et des feux d’artifice auraient été lancés sur des policiers alors qu’ils tentaient de disperser la foule. La police a indiqué qu’un agent avait été blessé lors de la confrontation, tandis qu’un hélicoptère déployé pour surveiller la situation a été visé par des lasers depuis le sol. À mesure que les tensions montaient, des canons à eau ont été utilisés pour repousser les manifestants, et plusieurs personnes ont été interpellées sur place. Les autorités ont condamné les violences, qualifiant le rassemblement de loin d’être pacifique et entaché de débordements. L’incident a marqué la deuxième nuit consécutive de troubles dans le secteur, sur fond de tensions croissantes autour de la politique irlandaise d’hébergement des demandeurs d’asile.